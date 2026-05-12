Las parejas del distrito de Chilca tendrán la oportunidad de formalizar gratuitamente su unión en el próximo Matrimonio Civil Masivo Cristiano Evangélico, organizado por la municipalidad a través de la Oficina de Registro Civil. La actividad busca brindar facilidades a las familias que desean acceder a este importante trámite legal.

La ceremonia se llevará a cabo el sábado 27 de junio en las instalaciones de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo y de la Fundación Cristiana La Hermosa, ubicada en la avenida Ferrocarril 1082. El matrimonio civil será completamente gratuito gracias a la Ordenanza Municipal N.° 428-MDCH/CM.

Entre los requisitos exigidos se encuentran el acta de nacimiento de ambos contrayentes, certificado médico, copia del DNI, certificado de soltería, certificado domiciliario, dos testigos mayores de edad, una fotografía tamaño carnet y la publicación del edicto matrimonial. Los interesados pueden solicitar informes e inscribirse en la Oficina de Registro Civil de la Casa Municipal.