“Seamos chinchilpos para defender y gamonales para amar y respetar”, dijo el comisario de Huayucachi, mayor PNP Jhonatan Huapaya Arriola, en el lanzamiento del proyecto “ChinchilPolicía” que se pone en acción para combatir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

“Este proyecto es la unión de nuestras fuerzas para combatir la violencia, de nuestros gamonales tomando la sabiduría, liderazgo y elegancia para actuar con justicia y respeto y de nuestros chinchilpos tomamos la valentía y el coraje para no retroceder ante nuestro agresor. Nuestro látigo, ya no busca el duelo, ahora es el cordón que une a nuestra sociedad y el casco es la protección que ofrece a su gente en cada momento, la autoridad es el escudo que defiende la paz en cada hogar de Huayucachi”, manifestó la autoridad policial.

Según detalló que oficial PNP, en el distrito de Huayucachi se registra mayor incidencia del delito de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, llegando hasta un promedio de 12 en una sola semana.

Por esa razón se decidió implementar este nuevo proyecto, obteniendo el respaldo del general PNP César Calero Cisneros, jefe de la Región Policial Junín.

Por su parte el alcalde de este distrito sureño, Myler Vásquez Remigio, detalló que para combatir la inseguridad ciudadana, se logró institucionalizar la Unidad de Serenazgo, iniciándose con 6 agentes y un patrullero que se consiguió por donación.

“Este proyecto va a permitir mermar la inseguridad que viene afectando a todos los distritos. Otro de los trabajos que realizamos para combatir este problema es la conformación del cuerpo de Serenazgo con 6 serenos y un carro que logramos de Pronavi”, señaló Myler Vásquez.

Durante las actividades de la fiesta de Chinchilpos y Gamonales, en honor a Tayta Niño, también se destinó el desplazamiento de agentes para cuidar la seguridad.