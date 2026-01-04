Lo vieron celebrando en la fiesta de Camilles en Azapampa en el distrito de Chilca y cerca de las 5 de la mañana de ayer sábado, envió un mensaje a su padre, poco después lo encontraron muerto en las calles Micaela Bastidas y Florida. Yordi Fray Condori Huatorongo (20), tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, ello hacía presumir que pudo ser golpeado.

La víctima tenía sus bienes de valor, una de sus zapatillas estaba a un metro y medio del cuerpo como si hubiera sido expulsado o impactado en forma violenta.

Por ello, policías de investigación criminal, peritos de criminalística inspeccionaron minuciosamente y encontraron indicios que el joven conductor, padre de una niña de un año, habría sido atropellado por un irresponsable conductor que se dio a la fuga .

En su casa, estaban preocupados. Yordi Condori quien trabajaba para la empresa Wanka Sur, debía sacar la combi a las 5 am, pero nunca llegó. Su madre tenia un mal presentimiento y poco después conoció que encontraron el cadáver de un joven con las características de la vestimenta de su hijo.

La madre sollozando reconoció el cuerpo del segundo de sus 4 hijos y pide que se investigue quien le provocó la muerte. De las pesquisas se conoce que Yordi Fray ebrio, fue al Jr. Micaela Bastidas a ver a su pareja Daniela e hija de 1 año.

Luego lo vieron caminar y al llegar el alba lo hallaron inerte con lesiones. La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) – Huancayo se encargará de las investigaciones.