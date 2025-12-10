En el último día del feriado largo, un bus de la empresa Transporte Turismo Raraz colisionó de forma lateral y frontal contra un auto particular de placa A2T-600, en el sector de Casapalca, carretera Central.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 116, donde la fuerte maniobra dejó daños materiales considerables y lesiones leves en el conductor del vehículo menor.

Agentes de la Policía de Carreteras de Chicla llegaron al lugar para brindar auxilio y evaluar la situación, atendiendo al chofer afectado y restableciendo el tránsito en la zona.