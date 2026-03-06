La imprudencia de malos choferes continúa dejando más heridos y llanto en la carretera central. La noche de ayer, dejó un total de 10 heridos en el choque frontal de dos autos donde cinco integrantes de la familia Sinche Barnechea que viajaban de Huancayo a Lima y el jefe de obras de la comuna de Sacco terminaron graves en el hospital de EsSalud de La Oroya

El accidente ocurrió en el Km 24.700 de la carretera central La Oroya Huancayo cerca del anexo de Huari. El accidente dejó graves a cinco integrantes de una misma familia que regresaban a Lima, quedando heridos Arlene Samaniego Barnechea Arlene (38) Madre Himer Castellanos Sinche (38) Padre y sus menores hijos Luca (10) y Mia (07) ademas del chofer Piero Alexander Julca Acuña

Los heridos del segundo auto que viajaban de La Oroya a Huancayo quedaron heridos Brayan Socualaya Orihuela (29), Karen Rivas Laureano (33), Juan Carlos Quispe Villegas (49), Jose Eduardo Rodriguez Arriola (27) y el chofer Josber Venturo (27) que fueron auxiliados los 10 heridos por personal de la policía de carreteras de La Oroya

El vehículo policial ingreso con los heridos al hospital de EsSalud hasta casi la media noche, quedando todos en observación en al área de emergencia.

Los choferes, tras ser dados de alta, quedarían detenidos por personal policial por el supuesto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones culposas por accidente de tránsito