La furia de la naturaleza castigó al distrito de Huachac, en Chupaca, donde 54 familias afectadas, lloran porque sus viviendas terminaron inundadas; además, diez hectáreas de cultivos fueron arrasadas, cientos de cuyes se ahogaron y unas 5 viviendas de material rústico, están inhabitables. Todo ocurrió el lunes por la noche, tras una lluvia intensa en la zona alta, que generó el desborde del río Seco Shucán, informó el alcalde de Huachac, Yover Carhuamaca Fernández.

Según el reporte de la Municipalidad de Huachac, son 54 familias afectadas, 12 familias damnificadas. Un total de 118 personas afectadas y 32 damnificadas.

“A las 6 de la tarde, la calle era un río, cuya torrentada ingresó con fuerza a mi casa, salimos a limpiar pero era incontenible. Los colchones, frazadas, alimentos, ropa, artefactos eléctricos, todo quedó bajo el barro, no quedamos sin nada que comer, no hay ni ropa para vestirse, tenía 500 soles bajo el colchón y hasta eso lo perdí, los niños se quedaron sin uniformes, ni útiles para estudiar”, relató Stephany Lindo Ramos, una de las afectadas.

Ella vive con dos niños, su madre y hermana. Varios pobladores de la zona les llevaron alimentos y ropa para abrigarse, ayer por la mañana acudieron las autoridades para el empadronamiento.

Varias casas tenían las paredes totalmente humedecidas y corrían el riesgo de colapsar, razón por la cual pidieron el apoyo de las autoridades, ya que se han quedado sin un lugar para dormir.

Las familias tuvieron que hacer forado a las paredes porque el caudal del agua, llegaba muy alto, dijo Yazmín Lindo Ramos. Durante toda la noche los pobladores, luchaban contra el torrente de agua, con herramientas y baldes, pero no podían, porque estaba en medio de las oscuridad y con herramientas rudimentarias.

Erasma Miel no podía contener el llanto, mientras tenía en la mano a sus cuyes muertos. Ella perdió más de 200 cuyes, que criaba para el sustento familiar. Los centros de salud de Huachac y Manzanares, también resultaron inundados.