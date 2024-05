Lo que se temía sucedió; el cuerpo de Jeferson Yauri Obispo (24), fue encontrado flotando en el río Cunas, a la altura del puente San Juan, barrio San Miguel de Pincha en Chupaca. El joven jinete y padre de una niña de 5 años, había desaparecido el 22 de mayo. Según la denuncia, Jeferson Yauri, salió de su vivienda en horas de la tarde, montado en su fiel caballo.

Su amigo Edu, dijo a sus familiares que estuvieron libando licor y al promediar las 7 de la noche lo dejó en el puente San Juan, luego no se supo nada más de él. Su madre Carmen Obispo y hermanas, buscaron a Jeferson en hospitales, morgue y desolados, pero no lograron ubicarlo hasta ayer, a las 8:00 de la mañana, cuando alertaron a los serenos de Chupaca que había un cadáver flotando en el río Cunas.