Durante la madrugada de hoy, el cuerpo sin vida de Mario Hidalgo (57) fue hallado en un canal de riego en el sector de Vista Alegre, zona de Pucush Uclo, en la vía que conduce al distrito de Chongos Bajo. El hallazgo movilizó a los efectivos policiales, quienes cercaron la zona a la espera de los peritos de criminalística.

Según las primeras informaciones, Hidalgo desapareció luego de asistir a una celebración costumbrista en la zona. Sus familiares manifestaron sus sospechas de un presunto homicidio, señalando que el cadáver presentaría golpes en la cabeza y un corte.

Representantes del Ministerio Público ordenaron el traslado del cadáver a la morgue para la necropsia de ley, la cual determinará si las lesiones fueron provocadas por terceros o si se trató de una caída accidental. Las investigaciones continúan para esclarecer las últimas horas con vida de Hidalgo.