Un pequeño de solo 8 años de edad, falleció sobre su cama, tras no poder escapar de un incendio que consumió el segundo piso de su casa en Chupaca. Su padre al ver el fuego se lanzó a las llamas para rescatarlo, pero no pudo hacerlo.

Tragedia

“Salí de mi casa a las 6:00 de la mañana para ir al canal de riego, y al parecer el incendio habría ocurrido a las 6:30. Traté de rescatar a mi hijo, pero ya no se pudo”, dijo entre lágrimas, Elías Cóndor.

Tras apagar el incendio, el pequeño M.A.C.C.(8), fue hallado sobre su cama completamente calcinado, sus familiares contaron que hicieron denodados esfuerzos para sofocar el fuego y rescatarlo, pero no tuvieron éxito.

“Hemos tenido que romper las tejas del techo, luego sonó como una explosión que nos votó hacia el piso. Al ver el cuerpo de mi sobrino le eché agua para que no se quemara, al final nosotros también resultamos heridos”, dijo Érick Medina.

La hipótesis es que el celular enchufado habría ocasionado el incendio, ya que se inició en el segundo piso donde es el dormitorio de la familia. Apoyaron a sofocar las llamas, los vecinos y serenazgo de Chupaca.

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