La región Junín espera que el primer mensaje a la Nación de la presidenta electa, Keiko Fujimori, esté marcado por decisiones concretas frente a los principales problemas del país y, especialmente, por compromisos claros con la macrorregión centro.

La ejecución de la Nueva Carretera Central, la atención a los afectados por el sismo, la seguridad ciudadana y la reactivación económica concentran las principales demandas de autoridades, políticos y representantes empresariales.

Expectativa

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, sostuvo que el nuevo Gobierno debe dejar atrás los anuncios sin resultados y apostar por una agenda basada en obras y cumplimiento de compromisos.

En ese sentido, pidió priorizar la Nueva Carretera Central como proyecto estratégico nacional, con financiamiento definido, cronograma de ejecución y mecanismos que permitan acelerar su construcción.

Desde el sector empresarial, el presidente del Directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza, consideró que existen tres temas prioritarios para el nuevo Gobierno: seguridad ciudadana, prevención frente al fenómeno de El Niño y cierre de brechas de infraestructura.

Alertó que la inseguridad genera un fuerte impacto económico para el país y afecta la inversión privada, por lo que pidió medidas urgentes para enfrentar la criminalidad.

Por su parte, el diputado Marlon Aguirre Ramos pidió que el mensaje presidencial incluya un paquete de reactivación económica para Junín, apoyo a los damnificados y una estrategia de trabajo coordinado con las regiones.

En tanto, Jesús Capcha, coordinador del financiamiento de la Nueva Carretera Central, planteó que el Ejecutivo otorgue mediante Decreto Supremo los recursos para iniciar la construcción del túnel Pariachi, con una inversión estimada de US$ 400 millones. También propuso reformas para mejorar la eficiencia del Estado, ordenar las finanzas públicas y priorizar la inversión productiva.

El Politólogo y ex consejero Ginés Barrios Alderete coincidió en que la crisis de la actual Carretera Central evidencia la urgencia de ejecutar una nueva vía.