Un enfrentamiento en plena celebración de una fiesta de santiago, en el distrito de Huancán, terminó con dos personas heridas con arma blanca, un detenido y una menor retenida. Esto ocurrió durante el último fin de semana, donde también la Policía Nacional del Perú detuvo a más conductores en presunto estado de ebriedad.

La gresca entre varias personas se realizó en el pasaje Margaritas, del distrito de Huancán, lugar donde fue detenido un varón identificado como Elvis (21), quien habría realizado cortes en el cuero cabelludo y cuello, de otros dos sujetos, durante una pelea que protagonizaron. Una adolescente de 16 años, también quedó en calidad de retenida luego de ser sindicada como parte de los agresores.

Los vecinos que presenciaron el ataque dieron aviso a los policías de la Comisaría de Chilca, quienes realizaban un patrullaje por el distrito de Huancán. Al llegar al lugar hallados a dos personas que se encontraban en aparente estado de ebriedad y se desangraban.

Ambos fueron trasladados al Centro de Salud de Chilca, donde el médico de turno les diagnosticó diversas lesiones por objeto punzocortante. Uno de ellos presentó múltiples heridas punzocortantes en la cabeza, mientras que el segundo ciudadano agraviado resultó con una herida punzocortante en el cuero cabelludo.

El presunto agresor y la menor retenida, fueron trasladados a la comisaría de Chilca, acusados del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones.

Ebrios son detenidos

Durante los operativos Impacto 2026, que realizaron policías de las comisarías de San Agustín de Cajas, Huancayo, Chilca, El Tambo, entre otros en el último fin de semana, se logró la detención de un total de 14 transportistas por el presunto delito de peligro común, luego de manejar en aparente estado de ebriedad.