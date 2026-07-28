Cinco días después del incendio que afectó una fábrica de cosméticos en Los Olivos, el fuego volvió a reactivarse durante la noche y generó una nueva emergencia. Varias unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para controlar los focos que reaparecieron dentro del establecimiento.

Según el reporte de Exitosa, las llamas se reavivaron en dos sectores de la parte media de la planta. Para acceder a la zona, los bomberos ingresaron por un lateral del inmueble y retiraron parte de la infraestructura.

Además, utilizaron dos vehículos con escaleras telescópicas para combatir el fuego desde la parte alta. Con estas acciones lograron controlar la emergencia y evitar que las llamas se extendieran.

🔴🔵 Los Olivos: se reactiva incendio en la empresa Yobel.



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Productos inflamables serían un riesgo

Las autoridades señalaron que la presencia de materiales inflamables entre los escombros favorece la aparición de nuevos focos mientras continúan las labores de limpieza.

En ese contexto, el comandante Chirinos, de la compañía de Bomberos de Lima Norte, explicó por qué el incendio volvió a reactivarse.

“Mientras aún no se concluyan con los trabajos de remoción de escombros y limpieza, todavía se continuará reportando esta situación debido a que debajo de los escombros hay productos inflamables que ocasionan que el fuego se reactive en ciertos focos”, indicó.

La emergencia, reportada alrededor de las 7:00 p.m, fue controlada horas después. Sin embargo, los bomberos permanecerán en la fábrica durante aproximadamente dos días más para culminar la remoción de escombros.

Cabe recordar que el incendio inicial afectó cerca de 200 metros cuadrados de la planta de Yobel. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños en las viviendas ubicadas alrededor del predio.