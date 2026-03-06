Cientos de ciudadanos que esperaban recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI), tramitado hace semanas, no fueron atendidos debido a fallas en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Los afectados —entre los cuales había quienes hicieron cola desde las 4:30 a. m. bajo la lluvia— perdieron varias horas de trabajo sin recibir una solución clara; la única explicación que recibían era que “no había sistema”.

“Deberían avisar si no va a haber sistema definitivamente; nos han hecho esperar hora tras hora. Desde la madrugada estoy haciendo cola en la lluvia. No hay plan de contingencia, no dicen nada”, reclamó un usuario.

Y es que, efectivamente, los ciudadanos perdieron toda la jornada laboral. A pesar de estar en la fila desde la madrugada, el personal de Reniec les pedía seguir esperando; al final, fue en vano, porque el sistema nunca se restableció.

“He venido a las 5 porque tenía cosas que hacer; son las 2 de la tarde y el día ya está perdido. No nos dicen nada. Reniec no tiene interés en solucionar el problema”, reclamó otro afectado.

Las fallas en el sistema

A través de un comunicado, Reniec informó sobre “intermitencias” que afectaban la plataforma de entrega del DNI electrónico; sin embargo, no indicaron cuándo se solucionaría el inconveniente.

“¿Usted cree que esta institución va a querer que se incomoden? Dependemos de este sistema por seguridad. En enero, febrero y marzo la gente tiene la mala costumbre de hacer sus trámites; si se organizan, tienen todo el año”, respondió una trabajadora a los molestos usuarios.

Frente a las quejas, la institución entregó tickets a quienes madrugaron, pero no asignó una numeración ni garantizó la prioridad para el día siguiente. Al final, el sistema no regresó y los ciudadanos tendrán que madrugar otro día para recoger su documento.

Falla en el Reniec afecta a electores que esperan renovar su documento, ya que no podrán sufragar con un DNI caduco.