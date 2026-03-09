La Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín y la Unidad de Seguridad del Estado clausuraron a 11 establecimientos farmacéuticos que operaban de manera irregular en Huancayo y Chilca. El resultado del operativo fue alarmante: se hallaron desde boticas clandestinas hasta medicamentos con la fecha de vencimiento expirada, listos para ser comercializados.

Según el reporte de la Demid: ocho de los locales eran informales, dos totalmente clandestinos y uno, pese a tener registro, no tenía permiso de traslado. Lo más grave es que ninguno contaba con la autorización sanitaria de funcionamiento ni con un químico farmacéutico que garantice la correcta venta de los fármacos.

Ante el inminente riesgo sanitario, las autoridades procedieron a la incautación masiva de productos farmacéuticos que presentaban pésimas condiciones de conservación y fechas caducas. Los 11 locales fueron cerrados temporalmente como medida de seguridad, mientras que la mercadería será sometida a una evaluación técnica para las sanciones de ley.