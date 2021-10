Al promediar las doce del mediodía de ayer, los vecinos que habitan en las inmediaciones del río Chilca, alertaron de la resquebrajadura del puente ubicado en la avenida Huancavelica que une los distritos de Huancayo y Chilca, sin embargo, al pasar las horas una parte importante de la estructura colapsó, generando que esta vía altamente transitada sea cerrada por las autoridades para evitar su caída total.

“Vimos cómo empezaba a ceder, de pronto una parte importante de la infraestructura cayó, llamamos inmediatamente a las autoridades para que puedan tomar acciones y evitar accidentes”, señaló el vecino que reside por diez años en la zona, Héctor Sánchez.

Según los vecinos del sector, este puente tiene una antigüedad de casi 70 años, las constantes inundaciones en la zona habrían generado que su infraestructura colapse, además del constante paso de vehículos de carga pesada. “A diario camiones salen llevando alimentos y materiales hacia la región Huancavelica”, informaron los vecinos.

Asimismo, denunciaron que no hay un mantenimiento constante. “Este puente tiene alrededor de 70 años, no ha sido construido para soportar la gran cantidad de vehículos que circulan al día, además muchos camiones con carga, ingresa por el pasaje. Esta vía es para carga leve, pero no se ha hecho nada para desviar o reforzarlo”, señaló Sánchez.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Unas veinte variantes del virus mantienen latente la pandemia en la región Junín

Alistan informe técnico

Ante el llamado de los vecinos las plataformas de Defensa Civil de los distrito de Huancayo y Chilca, llegaron hasta la zona y decidieron cerrar el tránsito vehicular desde Angaraes hasta Ferrocarril en la avenida Huancavelica.

“Estamos averiguando si esta es una vía local, provincial o nacional para poder determinar y elevar el informe a las instancias correspondientes. Pero preliminarmente podemos decir que el puente está en un alto riesgo de colapsar”, señaló el responsable de Defensa Civil de Huancayo, Carlos Mansilla Rodríguez .

El funcionario señaló que probablemente este colapso se debe a la finalización de la vida útil del puente. “No podemos adelantar motivos, pero se puede visualizar que ha cedido una parte de la estructura, probablemente tenga más de 25 años”, dijo.

Las autoridades realizarán un informe técnico para hoy y definir el destino de este puente tan transitado en Huancayo.