El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Tarma (MPT), Percy Gallardo, confirmó que son dos comedores populares los que fueron cerrado de manera definitiva, pero por diferentes motivos. El comedor del barrio Hualhuas cerró porque hubo problemas con el tema del local y falta de acuerdos entre las asociadas para administrar este comedor.

Sin embargo, el caso del comedor Santa Teresita (frente a la I.E Santa Teresa) es diferente. Este comedor cerró porque no caminaba de acuerdo a las normas específicas que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) exige.

Se descubrió que no contaba con libro de actas, no tenía registro de control de alimentos, no tenían padrón de socios. A esto se suma algo más grave: nombres y número de DNI inexistentes, es decir “fantasmas”.

Finalmente, según explicaron en la MPT, los únicos beneficiados eran los familiares de la administradora, no tenía comensales, se supone que debía preparar 50 menús, pero solo preparaba 20. Por estas y otras irregularidades este comedor fue cerrado, después de 10 años de funcionamiento.

A nivel de la provincia ahora se tienen 18 comedores populares. Ante el cierre de esos dos locales, se han presentado nuevas solicitudes; de Huasahuasi, el comedor “Tesoritos”, “José María Arguedas”, de Acobamba, “Nueva Esperanza” en Pomachaca y “Kiswuar” en San Pedro de Cajas. Los pedidos están en evaluación.

El primer requisito para aceptar una solicitud es la existencia de una “organización de base” . El MIDIS es el ente que financia la entrega de alimentos.