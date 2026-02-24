El accidente se registró alrededor de las 10:15 a.m. e involucró una camioneta Toyota Hilux de placa D7S-760, conducida por Sócrates Rondón Díaz, que se desplazaba con dirección a Huancayo, y una motocicleta lineal de placa 6015-BC.

Según el testimonio preliminar del conductor de la camioneta, tres motociclistas circulaban en sentido contrario y habrían invadido el carril opuesto. Pese a las maniobras para evitar el impacto, una de las motocicletas colisionó frontalmente contra la unidad mayor.

Producto del violento choque, el motociclista salió despedido hacia la vía y falleció en el lugar. Efectivos policiales acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.