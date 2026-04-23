La venta de medicamentos vencidos y en malas condiciones volvió a quedar al descubierto en Sapallanga, provincia de Huancayo. Un operativo de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Junín, en coordinación con la Policía Fiscal, terminó con la intervención de seis boticas informales en el sector La Punta.

Lo más grave: en todos los locales se hallaron productos con fechas expiradas y almacenados sin condiciones mínimas de seguridad, poniendo en riesgo directo a los consumidores. Las autoridades incautaron nueve cajas de fármacos observados que, pese a su estado, seguían siendo ofrecidos al público.

La intervención no quedó ahí. Cinco establecimientos fueron clausurados de inmediato, mientras que uno ya tenía una sanción previa. Además, una persona fue detenida por su presunta implicancia en delitos contra la salud pública.

Desde DIRESA advirtieron que este tipo de comercio ilegal puede provocar serias consecuencias, desde efectos adversos hasta la falta de eficacia en los tratamientos. Anunciaron que los operativos continuarán en toda la región para frenar este peligro silencioso.