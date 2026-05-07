Tres establecimientos farmacéuticos fueron clausurados en los anexos de Miluchaca y Miraflores, en Sapallanga, durante un operativo conjunto realizado por la Dirección Regional de Salud Junín, la Policía Fiscal, Fiscalía de Prevención del Delito y la municipalidad distrital.

Durante la intervención, las autoridades detectaron medicamentos vencidos, productos sin registro sanitario y fármacos almacenados en malas condiciones. En total se incautaron cuatro cajas con observaciones sanitarias, consideradas un riesgo para la salud pública. Como medida inmediata, se dispuso el cierre temporal de los locales intervenidos.

Además, dos personas fueron detenidas por la Policía Fiscal por la presunta comisión del delito contra la salud pública. Desde la Diresa Junín exhortaron a la población a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y verificar siempre la fecha de vencimiento y el registro sanitario de los productos.