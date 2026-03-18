Una discoteca fue clausurada y otra intervenida por operar de manera irregular en zonas cercanas a universidades de Huancayo, luego de detectarse consumo de alcohol por parte de estudiantes y serias faltas a las normas de seguridad.

En el caso de la discoteca “Brutal”, ubicada en el sector San Carlos, las autoridades encontraron a ocho universitarios bebiendo licor en el interior, y procedieron a su clausura debido a que el local no contaba con personal de seguridad acreditado, una condición obligatoria para su funcionamiento.

A pocas cuadras de la Universidad Continental, también se intervino el local “Open”, donde se halló a estudiantes consumiendo bebidas alcohólicas. Durante la inspección se constató que operaba sin licencia de funcionamiento para discoteca y además distorsionaba su giro comercial, ya que contaba con autorización solo como local de recepciones.

Tras las intervenciones, se inició un proceso sancionador y se retuvieron bienes en el segundo establecimiento, mientras continúan las acciones de fiscalización para evitar riesgos a la seguridad, especialmente en zonas con alta presencia de estudiantes.