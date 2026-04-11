Una discoteca fue intervenida por las autoridades la mañana de este sábado tras ser sorprendida atendiendo con normalidad pese a la vigencia de la ley seca por el proceso electoral. Se trata del local “Steven”, ubicado en la avenida Huancavelica.

Durante la intervención, realizada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en coordinación con Defensa Civil, se constató la presencia de varias personas consumiendo bebidas alcohólicas en el interior, evidenciando el incumplimiento de la normativa electoral.

En el operativo también participaron funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico y el equipo de bromatología, quienes detectaron condiciones insalubres en el establecimiento, incluyendo la presencia de excremento de roedores.

Las autoridades señalaron que el local representa un riesgo para la seguridad de los asistentes y vecinos, por lo que se iniciarán las acciones administrativas correspondientes contra los responsables por infringir la ley seca.