Tres establecimientos del centro de Huancayo fueron clausurados temporalmente tras detectarse que operaban sin el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y presentaban serias deficiencias en sus condiciones de seguridad y salubridad.

Se trata de los locales “El Club 640”, “El Reencuentro” y “Maretazo”, donde durante operativos inopinados se evidenció la ausencia del documento obligatorio, así como modificaciones estructurales que comprometían las rutas de evacuación y fallas en los sistemas contra incendios. En uno de los casos también se reportaron condiciones higiénicas inadecuadas.

Las acciones fueron ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de Defensa Civil y Serenazgo, en el marco de las fiscalizaciones por la proximidad de Semana Santa. Las autoridades advirtieron que continuarán con estos operativos para garantizar espacios seguros y exhortaron a los propietarios a cumplir con la normativa vigente.