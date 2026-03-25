Un taller informal dedicado a la fabricación de buzones de desagüe fue clausurado en el distrito de Chilca, luego de reiteradas quejas de vecinos por ruidos intensos que afectaban la tranquilidad en la zona.

El establecimiento funcionaba en el sector comprendido entre el jirón Las Rosas y la avenida Los Incas, donde residentes denunciaron molestias constantes debido al uso de maquinaria pesada.

Durante la intervención, se verificó que el local operaba sin licencia de funcionamiento ni certificación de seguridad, incumpliendo las disposiciones vigentes.

Tras constatar estas irregularidades, se dispuso su clausura y se otorgó un plazo para que los responsables retiren la maquinaria y materiales del lugar.

Los vecinos señalaron que los ruidos eran persistentes y afectaban su descanso, por lo que exigían una solución ante la situación.

La medida busca restablecer la tranquilidad en el sector y evitar que este tipo de actividades continúe desarrollándose sin cumplir las condiciones requeridas.