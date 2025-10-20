La salud de miles de ciudadanos en Junín está siendo puesta en riesgo por la propia Dirección Regional de Salud (DIRESA Junín), entidad que permite el funcionamiento ilegal de clínicas y centros médicos privados que carecen de resolución de categorización y que, pese a haber sido señalados como un peligro para la vida y la salud, nunca fueron clausurados.

Según un informe del Órgano de Control Institucional (OCI), al menos 16 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) privadas fueron sometidas a verificaciones sanitarias extraordinarias en las que se recomendó su cierre temporal inmediato por incumplir con las condiciones mínimas para operar.

Sin embargo, la DIRESA decidió anular las acciones de cierre y, hasta hoy, no ha realizado nuevas inspecciones, dejando que estos establecimientos continúen atendiendo a la población con total impunidad.

Consultorio PAMACasa de Retiro Psicológico PROVIDA,CAD Laboratorio Dental 3D,Qara Dermatológica Clínica Estética,Policlínico Vidamedic, Odontología Espinoza,Centro Psicomático Marcia,Clínica Dental Luz,Centro Especializado Ramos,Centro Médico Nuevo Horizonte,Policlínico Brevet Huancayo,San Miguel Clínica Quirúrgica Terapia del Dolor Estética Láser E.I.R.L.,Clínica del Valle,Clínica Suárez,Centro Odontológico Salud Dental y Clínica San Juan Bautista, son las IPRESS que siguen funcionando pese al riesgo sanitario.

De estas, 11 no tienen categorización vigente y otras ni siquiera cuentan con expediente. Varias han sido observadas por falta de infraestructura adecuada, equipamiento obsoleto y mala organización interna.

Lo más alarmante es que, a pesar de informes técnicos contundentes que recomendaban el cierre inmediato por ser “un riesgo para la salud y la vida”, la DIRESA no emitió los actos administrativos de clausura, y peor aún, declaró la nulidad de las inspecciones.

Ademas, se descubrió que la Directora Ejecutiva de Aseguramiento, Magdiel Huatuco, solicitó a las municipalidades de Huancayo y El Tambo una prórroga para que estas clínicas ilegales gestionen su categorización.