Un altercado entre una cobradora y una pasajera terminó en golpes dentro de una unidad de transporte público en Huancayo. Según la versión de la trabajadora, todo se habría originado por un malentendido en el cobro del pasaje, ya que la pasajera pensó que le estaban cobrando de más.

La cobradora explicó que en realidad intentaba cobrar el pasaje a otro pasajero y no a la pareja que la acompañaba, lo que generó la discusión. Además, aseguró que la mujer habría estado bajo los efectos del alcohol, lo que provocó una reacción agresiva. Tras la pelea, ambas lograron llegar a un acuerdo, pues durante el incidente los lentes de la cobradora se rompieron y la pasajera se comprometió a repararlos.

Tras difundirse el hecho en medios digitales, la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo citó al gerente de la empresa “Justo Juez”, así como al conductor y a la cobradora involucrada. Como resultado, se aplicó una papeleta de infracción (código C12) por agresión física y verbal dentro de la unidad.

Las autoridades señalaron que los involucrados deberán presentar sus descargos y recordaron que no se tolerarán actos de violencia contra los usuarios del transporte público, advirtiendo que este tipo de conductas puede ser sancionado.