El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Javier Rojas León, manifestó que el código tunantero de la tunantada de Yauyos-Jauja, que fue presentado hoy en Huancayo, por el presidente de la Fendat 20 de Enero, Percy Sánchez Pinto, no tiene la validación del Ministerio de Cultura.

“Con respecto al Código Tunantero este no tiene la opinión favorable del Ministerio de Cultura, se quedó en que nos iban a enviar un ejemplar para emitir una opinión, ya que la Tunantada está declarada Patrimonio Cultural de la Nación y tiene que haber una revisión, la Federación se comprometió en emitir un ejemplar y no lo han hecho”, precisó Javier Rojas.

Asimismo, señaló que mañana se tienen previsto una asistencia técnica del Ministerio de Cultura en la provincia de Jauja, ya que llega el director general de Patrimonio Inmaterial, para un conversatorio, donde se tratará, el tema de la postulación de la Tunantada, ante la Unesco, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El funcionario, afirmó que el mencionado código tunantero no entrará en vigencia este año, ya que los mismo autores han reconocido que no está validado por la comunidad portadora, salvo que por 3 asociaciones, cuando son más de 39 asociaciones solo en Yauyos. Además que la tunantada se baila en los 34 distritos de la provincia de Jauja.