El techo de una de las salas de operaciones del Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo, habría colapsado y este ambiente terminó siendo cerrado, esto generó malestar entre los trabajadores y pacientes; sin embargo, la subdirección de este nosocomio, aseguró que no se suspendió la atención.

Reclamo. El colapso del techo de la sala de operaciones donde se realizan cesáreas por emergencia en este nosocomio, se habría dado el pasado jueves 04 de diciembre, generando que este ambiente sea cerrado hasta el momento.

La subdirectora de este hospital, Ángela Alvarado, aseguró que las atenciones en este hospital no se suspendieron a causa del colapso de este techo en una de sus salas de operaciones.

“Como hospital materno infantil, las mayor cantidad de intervenciones quirúrgicas que hacemos es por emergencia. Las atenciones no se han suspendido, pero a modo de prevención hemos aislado una sala. Estamos iniciando con las reparaciones netamente del cielo raso”, explicó Alvarado.

Por su lado el director de este nosocomio, Cristhian Matamorros, aseguró que el Gobierno Regional de Junín, destinó un presupuesto de más de 300 mil soles para el mantenimiento de este nosocomio, cuya infraestructura tiene más de 40 años de antigüedad.

“En el hospital El Carmen, hay muchas palomas, porque es una edificación muy antigua y anidan ahí. Ya llamé a Serfor y está recomendando hacer una consultoría para realizar el tapado de los agujeros por donde ingresan, ya que la estructura de madera se ha visto dañada”, detalló el galeno. La reparación sería hasta enero.