Dos buzones de desagüe colapsaron en el sector La Lora, provocando el vertimiento de aguas servidas en varias calles y generando indignación entre los vecinos. La población denuncia que la situación se originó tras trabajos recientes de veredas, los cuales habrían introducido desmontes en el sistema de alcantarillado, ocasionando el desborde y la contaminación del área.

Los residentes, visiblemente afectados, alertan sobre los riesgos para la salud, especialmente para niños y adultos mayores, debido a la exposición constante a aguas negras. Además, señalan que es difícil transitar por zonas como los jirones Quilca, Cañete y Juan Pablo II, donde incluso se han reportado caídas y vehículos atascados.

Ante la falta de soluciones, los vecinos exigen la presencia inmediata de las autoridades municipales y de saneamiento. Aunque se anunció una inspección, advierten que tomarán medidas si no se atiende el problema con urgencia, ya que la situación continúa agravándose.