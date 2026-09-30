Según información de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, en la provincia de Huancayo, el colegio Mariscal Castilla ubicado en el distrito de El Tambo, es el que concentra 34 mesas de votación, es decir concentra la mayor cantidad de electores. Le sigue la Universidad Nacional del Centro del Perú con 31 mesas. En Huancayo distrito, el colegio Santa Isabel cuenta con 22 mesas de votación.

De otro lado, en la provincia de Chanchamayo, la institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de Pichanaqui cuenta con 43 mesas; en la I.E. Perené, provincia de Chanchamayo existen 31 mesas. En Satipo, la IE. San Martín, distrito de Pangoa tiene 30 mesas. En la IE 30067 Manuel María Flores Azana de la provincia de Chupaca, tiene 11 mesas de votación.

Entrega será el viernes

El director de la Ugel Huancayo, Walter Oré Ramos invocó a los directores de las instituciones educativas que brinden las facilidades para la disponibilidad de los locales de votación donde se sufragarán este 4 de octubre, para elegir autoridades en las elecciones municipales y regionales.

“Desde el viernes, se entregan los locales de votación al personal de la ONPE. Algunos lo entregan en el día y otros en la tarde. El Ministerio de Educación ya notificó y también como Ugel hemos enviado la exhortación a los directores de las instituciones educativas para que brinden las facilidades en la entrega de los locales educativos”, acotó el director de la Ugel Huancayo, Walter Oré.

La Ugel Chupaca emitió oficios a los directores de las instituciones educativas de la provincia para coordinar el desarrollo de las clases ante el próximo proceso electoral.

El director de la UGEL Chupaca, Abel Pomalaya Matos, indicó que cada director, de manera autónoma y consensuada con los docentes, deberá adoptar las medidas correspondientes según las características de su institución y la normativa vigente.

La jefa de la ODPE Huancayo, Mary López Ramos resalto la importancia de mantenerse informado a través de las redes sociales de la ONPE, también pueden visitar la página erm2026.onpe.gob.pe para conocer más sobre el proceso electoral, consultaelectoral.onpe.gob.pe para saber dónde votar y si eres miembro de mesa. Los electores también deben verificar sus locales de votación.