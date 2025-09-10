Hace unos días se viralizó un video en el que se veían a dos varones armados en la carretera Huancayo - Huancavelica, según la denuncia en redes sociales, se trataba de asaltantes de carretera y las víctimas lograron grabar el video mientras eran asaltados en medio de disparos.

El jefe Regional de Enaco, Javier Pinto Almanza, desmintió esa versión y explicó que los policías que fueron sindicados como asaltantes, fueron parte de un operativo contra comercializadores ilegales de hoja de coca. Detalló que la intervención se hizo a solicitud se Enaco.

“Yo estuve allí en Churcampa, no es cierto que hubo asalto. Hemos pedido que la Policía de Chilca nos acompañe. La camioneta cargada de coca escapaba, por ello los policías intervienen como corresponde (haciendo disparos al aire)”, comentó Pinto Almanza.

Asimismo, el funcionario explicó que se tenía la certeza que habían unos 900 kilos de coca que se iba a incautar. Pero no fue posible. Anteriormente con los mismos efectivos, el 22 de febrero se confiscó 627 kilos de coca en Sapallanga; el 26 de febrero 111 kilos en Auray y el 25 de julio 896 kilos en Acostambo -Huancavelica.

En tanto, los suboficiales de la Policía Michael Quispe y Jharol Del Valle de la comisaría de Chilca, en Huancayo, así como los agentes que participaron en el operativo deberán declarar y dar detalles sobre la fallida intervención.

La investigación que realizará la Fiscalía de Churcampa es por el video propalado en redes sociales donde se ve a policías haciendo disparos en el sector de Villa Esmeralda, distrito de Locroja, provincia de Churcampa - Huancavelica. Se conoce que Inspectoría también investiga el caso y los implicados aseguran que si hubo autorización para el operativo.