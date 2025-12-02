Con la llegada de la campaña de Navidad y Año Nuevo 2026, comercios y empresas de Huancayo esperan un incremento en sus ventas impulsado por los aguinaldos, las gratificaciones y los retiros de las AFP.La presidenta de la Cámara de Comercio, Fanny Galván, indicó que, en un escenario de estabilidad económica, se prevé un aumento en la venta de alimentos y regalos, además de un repunte del turismo por los feriados de fin de año.

Sin embargo, Galván advirtió también que la competencia se ha intensificado por el ingreso masivo de productos importados, especialmente de procedencia china, que han transformado el comportamiento del mercado.

500 negocios de importación compiten con productores locales

El gerente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José Luis García Terrazos, informó que solo en la provincia ya operan 500 negocios dedicados a la venta de productos importados, cuyos bajos costos están afectando directamente a productores locales, en especial a artesanos y pequeños comerciantes.

Durante un recorrido realizado por la zona comercial, se observaron guirnaldas importadas que se venden desde S/ 1.20, mientras que en tiendas locales del jirón Mantaro su precio llega a S/ 5.00. Otro producto con alta demanda son los lapiceros navideños ofrecidos a S/ 0.90.

“Es muy difícil competir con un producto importado (…) cuando ahora incluso las compras son online, de negocios que no tienen local, evaden impuestos y desbaratan otros negocios”, señaló García Terrazos.

El representante del gremio consideró urgente que los comerciantes adopten nuevas estrategias, y pidió que las municipalidades faciliten espacios formales y seguros para evitar más afectación al sector. Agregó que, en la práctica, las comunas se han convertido en una barrera burocrática para la formalización.

Mercados formales afectados por ambulantes

El presidente del mercado Modelo, Fermín La Torre, lamentó que la Municipalidad Provincial de Huancayo no retire a los ambulantes que rodean el centro de abastos y que, según dijo, generan competencia desleal.

Los más perjudicados son los comerciantes de ropa y calzado del segundo piso del mercado, cuyas ventas se han reducido en 50%. La Torre señaló que, en calles cercanas como el jirón Mantaro y el jirón Cajamarca, se instalan ferias informales de ropa, zapatillas e incluso puestos de cevichería que ocupan la vía pública.

Pese a múltiples solicitudes, los representantes del mercado no han logrado sostener audiencias con el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, ni con los gerentes de Promoción Económica o Tránsito, quienes —según indicaron— no resuelven la problemática.