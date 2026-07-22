La suspensión de diversas actividades por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, tras el sismo de magnitud 5.1 que afectó la región Junín, generó preocupación entre los comerciantes que esperaban un mayor movimiento económico durante las celebraciones por Fiestas Patrias y el Santiago Wanka 2026.

La presidenta del Mercado Modelo de Huancayo, María Puertas Guerra, señaló que los comerciantes tenían altas expectativas para esta temporada y esperaban recibir una mayor cantidad de visitantes, turistas y ciudadanos. Indicó que el pasacalle representaba una oportunidad para incrementar las ventas.

“Este año los comerciantes nos habíamos organizado para participar por primera vez en el desfile, pero todo quedó suspendido por la cancelación del evento”, reveló Puertas Guerra.

La dirigente manifestó que las ventas actuales son inferiores a las registradas el año pasado, debido a diversos factores externos.

Sin embargo, aseguró que los comerciantes mantienen una actitud optimista y redoblarán esfuerzos para brindar una mejor atención a los clientes durante estas fechas. Asimismo, confían en que las familias que celebren la festividad de santiago de manera particular y contribuyan a mantener el movimiento comercial en la ciudad.

Campaña

De otro lado, en medio de la emergencia que atraviesa la región, los comerciantes anunciaron una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por el sismo.

La colecta comprende artículos de primera necesidad, los cuales podrán ser entregados hasta el viernes en el área de administración del Mercado Modelo de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.