La mañana de ayer, nuevamente los comerciantes de las cuadras 1, 2 y 3 del jirón Piura, en Huancayo, realizaron una protesta. Esta vez, denunciando actos de represalia por parte de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).

“Ayer (miércoles) en la mañana protestamos en contra de la feria navideña. Al mediodía llegó el gerente, y comerciantes de otros lados llegaron para reclamarle, pero, en horas de la noche vinieron los policías municipales con un camión y se llevaron maniquíes con ropa nueva que estaba en la puerta. Eso lo hicieron en acto de venganza”, mencionó la comerciante de nombre Jazmín.

Además, dos negocios ubicados en las cuadras 2 y 3 de esta arteria, fueron clausurados la mañana de ayer.