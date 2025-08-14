Los dueños de al menos 10 negocios ubicados en el damero, realizaron una protesta en contra de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) rechazando la clausura de estos espacios que fueron cerrados acusados de invadir la vía pública.

“Todos los días los comerciantes ambulantes se colocan delante de los comercios, ¿dónde está la municipalidad en ese momento? A nosotros nos tapan y no nos dejan trabajar. Cuando llegan los fiscalizadores nos colocan papeleta y a los otros nada”, señaló el comerciante, Lenin Dueñas

Mujeres que realizaron la protesta, lloraron señalando que la MPH “prefieren a los ambulantes”. Son negocios de diversos rubros, los clausurados en el jirón Piura, Guido y otros.

“Yo vendo coca y tengo autorización de ENACO, la municipalidad y otros. Estoy todo en regla pero los ambulantes se colocan delante nuestro sin dejarnos vender. Tenemos alquiler de local que pagar y el estudio de nuestros hijos”, acotó la comerciante

La clausura se dio por 7 días. Este cierre se dio tras un operativo inopinado que realizó la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la MPH. Por su lado el gerente municipal, Joshelim Meza, respaldó la medida.

“Los que se quejan son los comerciantes, entre comillas formales, y están ubicados en los jirones Huancas entre Ica, Piura, Cajamarca. Han sido exhortados y sensibilizados, tienen un espacio de no más de 20 metros cuadrados, pero sacan productos a la vía y ocupan mucho más espacio. En mérito a ello se hizo la clausura”, refirió.