Las tiendas comerciales de venta de abarrotes están atiborradas de compradores. Diversas empresas y municipalidades están realizando las cotizaciones para la compra de las canastas navideñas, que entregan a sus trabajadores como aguinaldo por las fiestas navideñas.

“Tenemos canastas navideñas desde 70 soles hasta 120 soles, de acuerdo a la cantidad de productos que contengan, las ventas se incrementan la primera semana de diciembre porque las empresas tienen que cumplir con los aguinaldos”, dijo el comerciante Jorge Castro de la confitería El Goloso de la cuadra 12 del jirón Huancas.

Las canastas se expenden surtidas con panetón, arroz, azúcar, jugos de litro, mermelada, mantequilla, leche, chocolate, fideos, conserva de atún, yogurt. Si contienen vinos incluso superan los 100 soles.

Compras por cajas

El panetón “Gloria” en bolsa está a 21.50 soles, “Donofrio” en bolsa está a 24 soles por unidad, el panetón Buon Natale está 21 soles y el panetón Winter cuesta 19 soles. Muchas instituciones prefieren comprar al por mayor.

La caja de la marca “Donofrio” esta a 145 soles y en bolsa a 132 soles. En tiendas del jirón Cajamarca a 144 soles.

El panetón San Jorge en bolsa está 97 y 98 soles, y una caja por 6 unidades de panetón Gloria cuesta 147 soles.

Cuando se compra en caja se ahorra de 5 a 10 soles. La leche Gloria por 24 unidades está a 90 soles.

La comuna huanca realizó operativos para verificar que la fecha de vencimiento de los productos estén aptos para el consumo humano.