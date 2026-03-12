Pedro Chirinos, jefe Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú llegó a Huancayo y habló con Correo sobre meritocracia, simplificación administrativa y transformación digital

¿Cuál es el motivo de su visita a la Incontrastable?

Estamos haciendo viajes por todas las regiones del país. Comex Perú es un gremio empresarial que se dedica a hacer incidencias sobre las libertades económicas, derivadas del capítulo económico de la Constitución. Nosotros estamos convencidos de que la incidencia tiene que hacerse más allá de Lima. Este año hacemos pequeñas giras para hablar sobre un aspecto que los candidatos están obviando, como es la reforma integral del Estado.

¿Bajo qué ejes se movilizan?

La meritocracia, la simplificación administrativa y transformación digital. En el campo de la simplificación, seamos objetivos a la hora de ver qué trámites o requisitos están de más. El Estado cuenta con un presupuesto que tiene que ser eficiente y capaz de llegar a la ciudadanía, sin tener un sistema en el cual un emprendedor diga que el Estado es su principal enemigo. Tenemos que garantizar al emprendedor una seguridad jurídica y trámites más resumidos.

¿Qué hay de la meritocracia?

Lo que nosotros pedimos es replantear el concepto de personal de confianza, porque este tipo de contratación se diseñó pensando en que la autoridad no sabe de todo. Sin embargo, vemos que no es así, que no existen personas que no cumplen con el perfil o que se adaptan al perfil, esto genera un valor adicional al servicio público.

¿Cuál sería la fórmula para hacer que el personal del Estado sea más eficiente?

Lamentablemente, ahí lo que se debería hacer es reforzar el Régimen Servir. Es un régimen que garantizaba meritocracia, y también premia al funcionario público que se esforzaba y buscaba capacitarse. Cuando nace la Ley Servir y cuando se da el debate en el Legislativo se empezó a dar varias excepciones. Entonces, hoy en día el Régimen Servir no es la regla, sino es la excepción, eso debería cambiar. Debería garantizarse una línea de carrera en los funcionarios públicos que se capaciten.

Se dice que los nombrados son ineficientes, ¿cómo cambiar esa percepción?

Ese es un gran problema que debería replantearse. En ese caso, el camino es capacitar a la persona para que su puesto tenga valor, estableciendo métricas de rendimiento, y que la ciudadanía también lo pueda auditar. Aquí, la narrativa es contrastar con una gestión por resultados.

Los sindicatos no van a ver el tema con buenos ojos. Se debe ver cuál es el trasfondo.La idea es dotar de herramientas para que uno mismo tenga un trabajo más fácil.

¿En qué consiste la transformación digital?

Las habilidades digitales se adquieren con capacitación, previendo que el trabajo del personal sea más fácil. Este eje permite acortar distancias y hacer tareas en menos tiempo que el que se hace normalmente.

¿Cómo están viendo a los candidatos?

Estamos viendo los 36 planes de gobierno. Ya estamos a la vuelta de la esquina del debate presidencial. Es el momento de que los postulantes hablen de la transformación digital, la seguridad ciudadana y la simplificación administrativa. Mira, solo un ejemplo, lo que la ciudadanía debe esperar es cómo resolver el terrible estado de la Carretera Central, entre Huancayo y Jauja, a través de una asociación público-privado, obras por impuestos u otro mecanismo.