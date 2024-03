La Contraloría realizó un control sobre el proceso de gestión de los servicios de seguridad ciudadana ejecutados por las comisarías básicas de la Policía Nacional en el año 2024.

Durante esta evaluación, se detectaron diversas falencias tanto en infraestructura, logística y organización en varias comisarías de la región Junín.

Entre sus hallazgos se evidenciaron vehículos inoperativos, personal sin implementos completos, deficiente infraestructura y falta de planificación, lo que limita su capacidad de acción en la prevención, disuasión, ocurrencia y persecución de hechos delictivos.

Hallazgos

En varios informes el órgano de control detalló estas falencias. En la Comisaría Básica de Concepción, se evidenció que no cuenta con vehículos motorizados en cantidad suficiente para ejecutar el servicio de patrullaje, además, la falta de un plan de patrullaje por sector aprobado para el año 2024 afecta la determinación de sectores de patrullaje y la seguridad del personal policial. En cuanto al equipamiento policial, se observó que los efectivos que realizan el patrullaje no cuentan con el equipamiento necesario, lo cual afecta la prestación del servicio a la ciudadanía y la seguridad del personal. Además, la comisaría carece de sala de radio y videovigilancia, así como de acceso a sistemas de comunicación y registro de información, lo que dificulta la adecuada ejecución de operativos policiales.

En la Comisaría de Chupaca, se detectó la falta de aprobación del plan de patrullaje por sector para el 2024 y la presencia de vehículos motorizados inoperativos, lo que afecta el patrullaje, su infraestructura está declarada en emergencia por la municipalidad.

De igual forma, en la Comisaría Básica de Huancayo se encontraron deficiencias en la aprobación del plan de patrullaje y la falta de un ambiente adecuado para la atención al público, lo que afecta la calidad del servicio brindado.

En la de Satipo, no se formuló ni se aprobó el plan de patrullaje por sector ni el 2023 ni para el año 2024 y tampoco elaboró la hoja de ruta del sector, sus unidades vehiculares destinadas para ejecutar el servicio de patrullaje motorizado por parte de los efectivos policiales se encuentran en estado inoperativo.

La de San Luis de Shuaro no formuló el plan de patrullaje por sector del año 2024 y no se aprobó el plan de patrullaje por sector del año 2023,no aprobó las rondas mixtas de la policía con el apoyo de las juntas vecinales, no cuenta con todos sus vehículos motorizados de forma operativa para ejecutar el servicio de patrullaje motorizado, no cuenta con accesos al RENIEC y al registro de información migratorio, al igual que otras que fueron supervisadas por Contraloría.

