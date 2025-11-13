La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría solicitar facultades de Comisión Investigadora al Pleno del Parlamento para investigar la gestión del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, ante la paralización y falta de continuidad de diversas obras en la región.

El acuerdo fue adoptado durante una sesión extraordinaria en la que solo dos parlamentarios votaron en contra y uno se abstuvo, según informó el presidente de este grupo de trabajo, Elvis Vergara Mendoza.

El gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar, fue la primera autoridad investigada por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Con esta decisión, ahora pediremos al Pleno de la representación nacional que otorgue facultades de comisión investigadora”, declaró el legislador, quien viene liderando las indagaciones sobre presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos regionales.

Entre las obras observadas figuran la construcción del hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, la carretera JU-103 que une Jauja con Tarma y el asfaltado de la vía Huancayo–Pariahuanca.