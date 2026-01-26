La Comisión Multisectorial Junín para la Nueva Carretera Central exhortó al Ejecutivo a tomar decisiones inmediatas y asignar mayor presupuesto para garantizar la continuidad de este megaproyecto estratégico de alcance nacional, que beneficiará a más de 11 millones de ciudadanos de la Macrorregión Centro y Lima.

El proyecto, considerado clave para el desarrollo económico y la integración regional, presenta un serio riesgo de retraso debido al bajo presupuesto asignado. Actualmente, menos de 200 millones de soles han sido destinados a una obra valorizada en más de 24 mil millones, situación que según la Comisión refleja una preocupante falta de prioridad política.

Por ello, la Comisión Multisectorial esta exigiendo al Ejecutivo la asignación presupuestal inmediata, el aseguramiento del financiamiento multianual entre los años 2026 y 2031, el cumplimiento estricto del Contrato Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia y la convocatoria urgente a una Mesa Técnica de Alto Nivel con participación del Presidente, los ministerios de Economía y Finanzas, el de Transportes, los gobiernos regionales y la sociedad civil.

Asimismo, demandan la aprobación de un Crédito Suplementario que incremente el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Provías Nacional, hasta los 1,200 millones de soles, para garantizar el inicio efectivo de la ejecución y la sostenibilidad financiera del proyecto.

También exhortaron al Congreso de la República y a los congresistas de la macro región centro a ejercer una fiscalización activa y permanente sobre el cumplimiento del cronograma y el financiamiento de la Nueva Carretera Central.

Por su parte, el gobernador, Zósimo Cárdenas, señaló que este proyecto no solo es una necesidad regional, sino una prioridad nacional.

“De persistir la falta de atención del Gobierno Central, se evaluarán medidas de protesta pacíficas y democráticas”, advirtió.