La Comisión Especial del Concejo Municipal de Huancayo, encargada de investigar la entrega de certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) a giros comerciales especiales, ha solicitado oficialmente la intervención de la Contraloría General de la República. Así lo informó el regidor Elio Laureano, integrante de dicha comisión.

Según Laureano, la comisión viene revisando una primera muestra de 40 expedientes, sin embargo, reconoció que la falta de equipos técnicos adecuados ha limitado el alcance de las evaluaciones iniciales.

“No contamos con los instrumentos necesarios para realizar inspecciones técnicas exhaustivas”, explicó el concejal.

Dentro de la investigación se contemplan aspectos fundamentales como los sistemas contra incendios, las instalaciones eléctricas y las condiciones estructurales de los establecimientos que lograron certificarse, pese a tratarse de giros especiales que requieren rigurosas evaluaciones.

El regidor también informó que con el acompañamiento técnico de la Contraloría se espera tener un informe preliminar en un plazo aproximado de 30 días.

Este primer reporte incluirá observaciones clave sobre la legalidad y transparencia del proceso. Laureano cuestionó los silencios administrativos y la reciente entrega de certificaciones por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.