La asignación de S/ 600 millones para iniciar la ejecución del túnel de Pariachi, primer componente de la Nueva Carretera Central (NCC), marca un avance concreto para el proyecto vial más importante del centro del país. Sin embargo, el camino financiero para garantizar su ejecución integral aún enfrenta serios desafíos, principalmente por la falta de un presupuesto multianual que asegure los S/ 24 mil millones que demanda la obra total.

CLAVE. Según informó la Comisión Multisectorial de la NCC, el financiamiento de los S/ 600 millones dependerá de la aprobación de un crédito suplementario en el Congreso de la República, paso clave para iniciar los trabajos físicos del túnel. No obstante, otro componente previsto para el 2026, como la vía de evitamiento de Ticlio, quedaría en espera hasta asegurar mayores recursos.

La principal incertidumbre se centra en el plan financiero multianual 2026–2031, mecanismo que permitiría sostener la inversión total del proyecto. Este tema será abordado en una reunión técnica programada para este miércoles 25 de febrero entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Otro punto pendiente es la contratación de la PMO Vías, servicio de asesoría técnica indispensable para garantizar la gestión, el cumplimiento de plazos y la calidad de la obra. Las autoridades regionales indicaron que se mantiene un proceso de negociación directa que permitiría reducir costos, pero recalcaron que el MTC debe asegurar dicho servicio.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, afirmó que no habrá tregua si no se garantiza el financiamiento hasta el 2031. “Estaremos vigilantes y unidos con la sociedad civil para que las obras inicien antes de julio”, sostuvo, tras el compromiso asumido por el presidente José María Balcázar el pasado 20 de febrero.