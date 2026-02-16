Tras el evidente desinterés del Gobierno Central por atender las demandas de la región, el Comité Multisectorial para la Nueva Carretera Central (NCC) anunció que no participará en la reunión técnica convocada para hoy con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La decisión responde a que el Ejecutivo solo enviará mandos técnicos de Provías, excluyendo a los ministros y al presidente José Jerí, a pesar de un compromiso firmado el pasado 2 de febrero. En la reunión se tenía previsto buscar la forma de incrementar el presupuesto a través de un crédito suplementario que se discutiría en el Congreso de la República.

“El GRJ y Provías tenían que conformar comisiones técnicas; el Gobierno Regional lo ha hecho, pero el MTC lo hizo a última hora. Los ministros no van a asistir porque están más ocupados en el tema de la censura o vacancia de José Jerí, que es el martes 17 en el Congreso”, señaló el representante de la sociedad civil, Raúl Ariste.

Esta situación no hace sino confirmar que el diálogo entre la región y el Ejecutivo se ha roto; de hecho, el dirigente Raúl Ariste anunció la radicalización del paro convocado para este 18 y 19 de febrero.

“No se va a dialogar más, por lo menos el día de mañana, viendo que no hay avances positivos. Se radicaliza el paro de 48 horas, pero también incluirá el día 17 con movilizaciones en todas las provincias”, señaló Ariste.

Según anunció el también representante de la CGTP y el Comando Unitario de Lucha de Junín, el paro incluirá movilizaciones en todas las provincias: Satipo, Chanchamayo y La Oroya ya fueron sondeadas.

“Estamos planteando estrategias. No se descarta nada, ni la toma de La Oroya y hasta Ticlio. Un gobierno de transición no nos puede generar este conflicto social; si no nos escuchan, haremos un paro radical”, finalizó el dirigente.