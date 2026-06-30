Con una marcha blanca que recorrerá las principales calles del distrito, El Tambo pondrá en funcionamiento hoy 30 de junio una nueva flota de vehículos destinada a fortalecer el servicio de limpieza pública y mejorar la recolección de residuos sólidos en una de las jurisdicciones más pobladas de la región Junín.

La actividad se desarrollará desde las 8:30 de la mañana en el Parque Cáceres, donde serán presentados siete camiones compactadores y un camión baranda adquiridos por la Municipalidad Distrital de El Tambo como parte de un proceso de modernización del sistema de limpieza urbana.

La denominada marcha blanca permitirá evaluar la operatividad de las unidades en campo y marcará el inicio de una nueva etapa para el servicio de recolección de residuos, que enfrenta una creciente demanda debido a la expansión urbana y al incremento de la población en el distrito.

La incorporación de la nueva flota demandó una inversión de S/ 7 millones 476 mil 639.71. Según información municipal, las unidades cuentan con tecnología que permitirá optimizar las rutas de recolección, incrementar la capacidad de carga y reducir los tiempos de atención en distintos sectores de El Tambo.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo, Julio César Llalllico Colca, destacó que esta importante adquisición marca un antes y un después en la gestión municipal, reafirmando su compromiso con un distrito más limpio, saludable y ordenado.

“Estamos invirtiendo en equipos modernos que permitirán brindar un servicio eficiente y digno para nuestra población. El Tambo merece una ciudad limpia y con mejores condiciones ambientales”, expresó.

Las nuevas compactadoras están diseñadas para transportar mayores volúmenes de residuos en cada recorrido, permitiendo optimizar recursos y ampliar la cobertura en diversos sectores del distrito.

Con el inicio de la marcha blanca, la atención estará puesta en el desempeño de las unidades y en los resultados que puedan reflejarse en la mejora del servicio de limpieza urbana.