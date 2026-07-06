Durante el 2026 las transferencias a las comunas del país vinculadas a la minería alcanzaron niveles históricos: el adelanto del canon en enero de este año superó los S/ 2 212 millones y, al cierre de abril, la suma de canon, regalías y otros conceptos mineros ya sobrepasaba los S/ 4 121 millones.

Este 01 de julio, los alcaldes de las municipalidades se dieron con la sorpresa que -según Ley- ya les habían depositado en las cuentas de cada comuna montos importantes en el rubro de canon sobre canon y regalías por las operaciones de las empresas mineras.

Sobre todo en la provincia de La Oroya el monto llegó a las 10 municipalidades superando solo tres de ellas más de 100 millones de soles. La municipalidad que recibió más dinero en este rubro es la municipalidad de Morococha que recibió este mes de julio S/ 58,226,264.58; mientras que, la municipalidad distrital de Yauli ha recibido S/ 20,009,243.15 y la municipalidad de Santa Rosa de Sacco ha recibido la suma de S/ 23,778,948.79 montos millonarios que deben ser usados en obras públicas para las comunas.

Pobre ejecución de gasto

Sin embargo, estas tres municipalidades que manejan estos montos millonarios no están justamente en los primeros lugares en ejecución de gasto.

Al finalizar el mes de junio Morococha tiene apenas un 24% de avance presupuestal, Yauli está último con 13% y Santa Rosa de Sacco solo llega a 23%. Es decir, el gasto no ha sido eficiente y a medio año no alcanza ni el 50% de ejecución y ahora llega más presupuesto.

Los recursos no ejecutados permanecen en las cuentas de la municipalidad como saldo de balance para el año siguiente