Un operativo de liberación de vías, terminó convirtiéndose en un terreno de enfrentamiento entre comerciantes y municipales que intentaban llevarse sus productos.

Se realizó en la avenida José Olaya y calles aledañas. En la esquina con Prolongación Piura, se registró un enfrentamiento con los comerciantes que había estacionado un camión y expendía sus productos. Algunos se defendieron con palos, fierros y otros con cajones de fruta.

“Uno de los comerciantes agarró una caja de frutas y la aventó con alevosía, impactando en la nariz del trabajador que causó un sangrado nasal”, dijo el gerente de Promoción Económica y Turismo de la MPH, Edwin Pérez Chamorro.

El fiscalizador herido fue identificado como Jacinto Lermo Yaro, quien fue evacuado. Por su parte la Gerencia de Tránsito y Transporte informó que el horario de carga y descarga es de 9:00 pm hasta las 6:00 am según Ordenanza Municipal. La infracción que puede acarrear los vehículos de carga pesada sean sancionados con la infracción C20, en caso de omitir esta norma.

“Hemos tenido agresiones considerables, nos han aventado frutos y cajas por el comercio formal e informal, es natural la respuesta de estos malos comerciantes que se apropian de la vía pública, pero nosotros estamos trabajando imponiendo el principio de autoridad, recuperando estos espacios que son de todos los huancaínos”, agregó el edil. Seguridad Ciudadana, inspeccionó certificados ITSE.

VIDEO RELACIONADO: