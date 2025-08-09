Nueva tragedia en Satipo, menor se ahoga en piscina para adultos

Triste final. Se puso a refaccionar su casa y para ello usó una escalera. Eran las 14:00 horas de ayer viernes y Gregorio Artiaga Paredes (65), resbaló de los peldaños. Lamentablemente el sexagenario cayó de cabeza.

Policías y serenos de la provincia de Concepción llegaron hasta la intersección de los jirones Huancayo y Gonzales Prada para socorrer al anciano.

Los agentes constataron que Gregorio, estaba inconsciente y sangraba por la boca y los oídos. Rápidamente lo evacuaron al Centro de Salud David Guerrero, pero por la gravedad de sus lesiones, fue transferido al IREN Centro donde falleció.

Según los vecinos y comerciantes de la zona, el sexagenario intentaba realizar refacciones en su vivienda y, al subir por una escalera, ésta cedió repentinamente. El golpe en la cabeza fue mortal, los médicos nada pudieron hacer para salvarlo.

Los familiares de Gregorio Artiaga quedaron desconsolados por el fortuito accidente ocurrido la tarde del jueves último.

OTRO CASO

A este incidente se sumó otro suscitado en el jirón Grau, cerca al exmercado de animales en Concepción.

Allí otro anciano cayó de una altura de más de tres metros, al rescatar a su mascota. El hecho ocurrió a 16:15 horas.

Los agentes al llegar, encontraron a Alfredo Victoria Lizarraga de 77 años, quejándose de dolor producto de una aparatosa caída. Rápidamente fue auxiliado.