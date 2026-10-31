Dos personas fueron intervenidas tras ser sorprendidas presuntamente robando paquetes de cerveza de una bodega ubicada en la avenida Oriente, junto a la institución educativa Pinochito, en la provincia de Concepción.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:25 a. m. del día de ayer viernes 30, cuando el propietario del establecimiento, Samuel Laureano de la Cruz, alertó a las autoridades luego de percatarse de que dos sujetos sustraían mercadería de su negocio.

Tras recibir el aviso, agentes del serenazgo, efectivos de la Policía Nacional y vecinos del sector iniciaron una intervención para detener a los sospechosos, quienes emprendieron la fuga en diferentes direcciones al advertir su presencia.

Durante la persecución, las autoridades lograron intervenir primero a un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales J. C. A.

Segundo sospechoso se escondió en una vivienda

El otro involucrado escapó por pasajes y terrenos de cultivo, lo que obligó a los agentes a desplegar una búsqueda que se extendió por más de un kilómetro, hasta las inmediaciones de la Carretera Central.

Finalmente, el sospechoso, identificado como Juan Diego Arauco Cuadros (34), fue localizado en el tercer piso de una vivienda perteneciente a Felicita Santibáñez Núñez (66), donde presuntamente se había ocultado para evitar su captura.

Los agentes procedieron a intervenirlo y trasladarlo, junto con el adolescente, a la Comisaría de Concepción para las diligencias correspondientes.

El caso quedó a cargo de la Sección de Delitos y Faltas de la dependencia policial, que deberá esclarecer las circunstancias de la presunta sustracción y determinar las responsabilidades de los involucrados.