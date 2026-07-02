Un violento choque se suscitó, en el barrio Palia, en la carretera central margen izquierda en la provincia de Concepción, ayer alrededor de las 17:25 horas. Según información preliminar el auto de marca Mazda de placa C4J-439 invadió el carril contrario e impactó contra la unidad de placa W5K-018 conducido por José Quintanilla (75).

Tras el impacto el conductor del primer auto huyó junto a sus acompañantes. Dejó a ambas unidades con daños materiales de consideración.

Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo de Concepción y la Policía Nacional, el conductor afectado denunció que el que ocasionó el impacto, lejos de auxiliar a los afectados y asumir su responsabilidad, huyó del lugar. Los agentes realizaron las diligencias para determinar las responsabilidades.