Un hecho histórico se registró el último lunes en el distrito de Chambará, provincia de Concepción. La comunidad logró extraer y trasladar un enorme cráneo de mastodonte hallado años atrás en el yacimiento de Candaduyoc, uno de los principales sitios paleontológicos de Junín.

Los trabajos se realizaron bajo la dirección de Daniel Vásquez, responsable de las excavaciones, con el apoyo y asistencia técnica del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), entidad que supervisó la recuperación de estos restos bajo estrictos protocolos en busca de su preservación.

El “cráneo 1” superó los 500 kilos de peso debido a los sedimentos adheridos, materiales consolidantes y al proceso de semifosilización del hueso. Fue necesario el esfuerzo conjunto de unas 15 personas para movilizarla.

El fósil se trasladó en un tractor hasta la sede de la municipalidad distrital, donde permanecerá y allí se continuará el proceso de limpieza, conservación y análisis especializado que permitirán conocer más sobre las características y antigüedad de este gigante “elefante andino“.

Los trabajos aún no han terminado. En el lugar permanece el “cráneo 2”, cuyo retiro demandará nuevas labores y planificación debido a la fragilidad de los restos.

El yacimiento de Candaduyoc ya ha permitido descubrir restos de varios mastodontes y es considerado de gran relevancia científica.

Sin embargo, hace unos meses alertamos sobre el descuido y abandono en el que estas piezas paleontológicas se encontraban ante la crecida del río.