Un niño de tan solo 12 años fue retenido en la comisaría de Concepción, nada más y nada menos que por integrar una banda de extorsionadores, también integrada por otros 3 adolescentes.

Los policías de la comisaría de Concepción, desarticularon a una banda de extorsionadores y que estaba integrada por menores de edad, denominados “Los trucha de Ingenio”.

El hecho ocurrió a las 19 horas del último sábado, los intervenidos son los menores de iniciales K.E.A.V.(15), F.A.P.V. (14), Y.J.A.H.(14) y un niño de 12 años de iniciales M.C.P.A. que tenían temeroso a un menor de 15 años, a quien le pedían 500 soles por mensajes de Whats App para brindarle protección personal y que además lo dejen trabajar en uno de los recreos turísticos de Ingenio.

La policía patrulla por la zona para frenar la delincuencia.